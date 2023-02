Jakarta, 16 février (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a nommé plusieurs agendas importants à prioriser pour le 10e Forum mondial de l'eau (WWF) que ce pays sera pays d’hôte en 2024.

Ils comprennent les efforts de conservation de l'eau, la disponibilité de l'eau potable et de l'assainissement, la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que l'atténuation des catastrophes naturelles telles que les inondations et la sécheresse, a déclaré Joko Widodo lors de la réunion de lancement du WWF, qui s'est tenue les 15 et 16 février à Jakarta.

Il a souligné que ces agendas ont besoin de l'engagement des gouvernements et du secteur privé.

Le Forum mondial de l'eau est le plus grand événement mondial lié à l'eau, organisé tous les trois ans pour rassembler les principaux acteurs politiques, chefs d'entreprise, organisations non gouvernementales (ONG), donateurs et organisations internationales pour promouvoir le dialogue et faciliter l'accès à l'eau et à l'assainissement.

La 10e édition se déroulera du 18 au 24 mai à Bali sous le thème "L'eau pour une prospérité partagée". - VNA