Jakarta, 7 février (VNA) - L'accélération de la transformation numérique en Indonésie peut être menée à travers quatre secteurs principaux, à savoir l'infrastructure numérique, le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique, selon le ministère de la Communication et de l'Informatique.

Photo d'illustration : jedsundwall.com.



Ces quatre secteurs sont capables de soutenir l'Indonésie qui a le potentiel d'enregistrer le développement le plus important et le plus rapide de l'économie Internet en Asie du Sud-Est, selon les données de Google, Temasek et Bain & Company en 2020.



Voyant ce potentiel numérique, le ministère a créé la feuille de route numérique de l'Indonésie 2021-2024 pour accélérer la transformation numérique conformément à la directive du gouvernement, a déclaré Hary Budiarto, responsable de la recherche et du développement des ressources humaines du ministère.



Le ministère essaie de faire profiter les talents numériques de diverses régions des opportunités, a fait remarquer Hary Budiarto.



En termes de développement des infrastructures, le ministère avait construit la ceinture Palapa Ring d'une longueur de 12.229 km qui relie 57 arrondissements en Indonésie.



Le ministère lancera le satellite indonésien Raya ou SATRIA 1, d'une puissance de 150 Gbps, d’une Capacité 300 Gbit/s SATRIA 2 ; et SATRIA 3, d'une capacité de 500 Gbps, en 2023, spécifiquement pour accéder à l'internet rapide (Wi-Fi) dans les services publics.

Le ministère installera également 7.904 stations d'émission-réception de base (BTS) dans les villages des régions 3T (périphériques, éloignées et sous-développées) par l'intermédiaire de l'Agence pour l'accessibilité des télécommunications et de l'information (BAKTI).



Dans le secteur du gouvernement numérique, le ministère fait pression pour l'e-gouvernement avec le mouvement vers 100 villes intelligentes avec six piliers de développement comme base pour mettre en œuvre le programme de développement. Ces six piliers comprennent la gouvernance intelligente, l'infrastructure intelligente, l'économie intelligente, la vie intelligente, les personnes intelligentes et l'environnement intelligent.- VNA