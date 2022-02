Des habitants de Jakarta, en Indonésie, le 5 juin 2020. Photo : Xinhua/VNA

Jakarta, 22 février (VNA) - Le gouvernement indonésien a dépensé environ 45,9 milliards de dollars, soit 23,6% des dépenses totales en 2021 pour la reprise économique, selon le ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati.Le contrôle du COVID-19, pour lequel d'importantes sommes d'argent avaient été canalisées, avait finalement réussi à stimuler la croissance économique de l' Indonésie en 2021 après s'être contractée de 2,07 % en 2020, a-t-elle déclaré lors d'un événement de la présidence du G20 le 16 février.Le ministre a déclaré que l'économie indonésienne avait augmenté de 3,65% en 2021. Les reprises se sont produites dans tous les aspects de l'économie, en termes de production, d'offre et de demande, ainsi que d'exportations, qui ont été fortement tirées par la reprise mondiale.Une forte croissance s'est également produite dans certains secteurs très importants, tels que la fabrication, le commerce et l'exploitation minière, en raison de la hausse des prix des produits de base. La production économique de l'Indonésie a également dépassé les niveaux d'avant la pandémie.Le ministre a souligné que ces évolutions positives avaient fait de l'Indonésie l'un des pays en développement avec une reprise rapide, même supérieure à celle de l'après-crise financière de 1997-1998. Cependant, elle a déclaré que le gouvernement continuera d'appliquer efficacement les politiques, car le processus de reprise est toujours en cours et continuera d'avoir besoin d'un soutien budgétaire.- VNA