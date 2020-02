Le ministère indonésien de l’Energie et des Ressources minérales annonce la construction d'un gazoduc d’une longueur de 255 km Cirebon – Semarang. Photo: theinsiderstories.com



Jakarta (VNA) – Le ministère indonésien de l’Energie et des Ressources minérales a débuté le 6 février la construction d'un gazoduc d’une longueur de 255 km Cirebon – Semarang, d’un coût total de 169,4 millions de dollars.

Ce projet, qui devrait être achevé dans les deux prochaines années, fait partie du programme stratégique national de l’Indonésie, a déclaré Fanshurullah Asa, chef de l’Agence de gestion des projets gazo-pétrolier en aval (BPH Migas).

Le gazoduc a une capacité comprise entre 350 et 500 millions de pieds cubes par jour (9,9 à 14,1 millions de m3) de gaz.

Le projet fait partie du plan du gouvernement indonésien d’arrêter l’alimentation de gaz à Singapour d’ici 2023 pour répondre à la demande intérieure.



Le gouvernement a annoncé qu'il procéderait ensuite à une offre pour un gazoduc reliant Dumai à Riau et la zone économique spéciale de Sei Mangkei, province de Sumatra du Nord, et des points de distribution dans 193 autres régions, dans le but d'augmenter la consommation de gaz à au moins 22% de la consommation totale d'énergie d'ici 2025.



Ce gazoduc est considéré comme une solution d'approvisionnement en gaz durable pour améliorer la compétitivité de l'industrie à Java - l'île la plus peuplée du monde. -VNA