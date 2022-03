Jakarta, 6 mars (VNA) - Le ministère indonésien des Affaires sociales a créé 854 villages résilients aux catastrophes (KSB) et 208 abris communautaires pour répondre aux catastrophes naturelles dans plusieurs zones vulnérables du pays.

Des habitants inspectent un lieu de glissement de terrain dans le village de Ciherang, district de Sumedang, Java occidental, le 16 janvier 2022 (Photo : Antaranews)

Le développement des villages et des abris vise à assurer la préparation de la communauté face aux menaces de catastrophe, ainsi qu'à cartographier les ressources naturelles, les ressources humaines (RH) et les infrastructures pouvant être utilisées en cas de catastrophe naturelle.

Les 854 villages sont construits dans 34 provinces à travers l'Indonésie, avec le plus grand nombre d'emplacements dans la province de Java occidental.

Pour soutenir la gestion des catastrophes naturelles, le ministère s'est coordonné avec les autorités locales et les agences compétentes pour établir des abris sociaux dans les zones sujettes aux catastrophes.

Fin 2021, un total de 208 abris sociaux ont été créés dans 13 provinces.

L'Indonésie chevauche la "ceinture de feu du Pacifique" avec près de 130 volcans actifs, plus que tout autre pays. Rien qu'en 2021, le pays d'Asie du Sud-Est a été frappé par un total de 2.552 catastrophes naturelles, qui ont touché 7,5 millions de personnes et détruit de nombreuses maisons, travaux publics et infrastructures.- VNA