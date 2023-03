Le conseiller spécial du ministre indonésien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie régionale, Ngurah Sanjaya. Photo : VNA

Jakarta, 14 mars (VNA) - L'Indonésie estime que les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) peuvent devenir le fondement réglementaire de la communauté internationale, notamment les superpuissances, au milieu de l'éclosion de problèmes géopolitiques dans la région, a déclaré le conseiller spécial du ministre indonésien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie régionale, Ngurah Sanjaya, le 13 mars.S'exprimant lors d'un événement en ligne, Ngurah Sanjaya a déclaré que de nombreux pays ont montré leur soutien à l'AOIP, notamment en établissant une coopération pour créer une région indo-pacifique libre et ouverte.Il a souligné la nécessité pour l'ASEAN d'être en mesure de diriger et d'être une force motrice de toutes les initiatives indo-pacifiques.Partageant le point de vue, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a exprimé sa conviction que les superpuissances resteront leur soutien au bloc dans la mise en œuvre des principes de l'AOIP.Selon lui, ces principes favorisent l'inclusivité et l'ouverture de la communauté internationale en mettant l'accent sur la coopération économique et commerciale.- VNA