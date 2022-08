De nouvelles initiatives pour attirer et retenir les meilleurs talents seront déployées pour faire de Singapour une plaque tournante de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la croissance.

Les 13e consultations du ministère des Affaires étrangères et le 4e dialogue stratégique entre l'Inde et les Philippines ont eu lieu à Manille les 17 et 18 août, respectivement.