Le ministre indonésien de la Coordination économique, Airlangga Hartarto

Hanoï (VNA) - L'Indonésie envisage de rejoindre l'Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ), a exprimé le ministre indonésien de la Coordination économique, Airlangga Hartarto lors d'une conférence le 20 juillet.Le ministre Airlangga a souligné que l'Indonésie était depuis longtemps le principal partenaire de l'OCDE. Jakarta reçoit également régulièrement des évaluations des politiques de l'OCDE et est informée les politiques mondiales et les meilleures pratiques commerciales.