Le ministre indonésien de la coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Pandjaitan (gauche) rencontre le directeur général de Tesla , Elon Musk. Photo:Internet

Hanoï (VNA) - Le ministre indonésien de la coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Pandjaitan a rencontré mardi 26 avril, le directeur général de Tesla, Elon Musk, à Austin, au Texas, pour discuter de la possibilité pour le géant américain de la voiture électrique de participer à l'industrie du nickel et des batteries électriques en Indonésie.

Lors de la rencontre, Luhut Pandjaitan et Elon Musk ont été rejoints par Anindya Bakrie, président du conseil consultatif de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie (Kadin) et plusieurs hommes d'affaires indonésiens de premier plan.

Dans un post sur Instagram, Anindya Bakrie a noté que l'objectif de la réunion était de persuader Tesla d'explorer l'idée de coopérer avec l'Indonésie pour sa chaîne d'approvisionnement en batteries. "Notre objectif est de convaincre Tesla d'explorer une éventuelle coopération avec l'Indonésie concernant l'approvisionnement et le traitement du nickel en tant que matière première pour la fabrication de cellules de batterie basées sur un ESG (environnement, social et gouvernance) bon et durable", a écrit Bakrie.

À cette occasion, la délégation a présenté à Musk une invitation au forum du B-20, l'un de la série d'événements du G-20 qui se tiendra à Bali, en Indonésie, en novembre.

En juillet 2020, Musk a déclaré que Tesla attribuerait "d'énormes contrats à long terme" aux mineurs de nickel pour opérer "de manière efficace et respectueuse de l'environnement".

Cette rencontre est intervenue alors que le gouvernement indonésien tente d'atteindre l'objectif du président Joko Widodo de développer les industries de base. En 2020, le gouvernement indonésien a émis une interdiction d'exportations de nickel pour encourager les sociétés minières à investir dans les industries nationales, en particulier dans la production d'acier inoxydable et de batteries de véhicules électriques.

Puis, en mars 2021, le gouvernement indonésien a créé l'Indonesian Battery Corporation (IBC), une usine de production de batteries pour véhicules électriques appartenant à l'État. -VNA