Hanoï, 18 août (VNA) - L'Indonésie a célébré pour la première fois le jour de l'indépendance dans sa future capitale, Nusantara, le 17 août.Nusantara, à 2.000 km de l'actuelle capitale Jakarta, est appelée à devenir le nouveau centre politique du quatrième plus grand pays du monde.Le gouvernement indonésien se prépare à accélérer les projets d'infrastructure pour ouvrir les portes de la ville d'ici le départ du président Joko Widodo en 2024.Les responsables gouvernementaux ont déclaré que la nouvelle capitale mettra des décennies à être entièrement achevée et habitée par sa population prévue de deux millions de personnes et contribuera à diffuser la croissance économique dans une région développée.Nusantara servira de centre administratif de l'Indonésie tandis que Jakarta, avec plus de 10 millions d'habitants, restera un centre économique et financier.- VNA