Jakarta, 7 novembre (VNA) - L'Agence indonésienne de surveillance des aliments et des médicaments (BPOM) a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour le vaccin IndoVac COVID-19 produit par la société pharmaceutique publique PT Bio Farma.



Lors d'une récente conférence de presse, Penny K. Lukito, responsable du BPOM, a déclaré que le vaccin IndoVac avait été produit pour être utilisé comme rappel.



Plus tôt, Honesti Basyir, président-directeur général de PT Bio Farma, a déclaré que la société était prête à produire 20 millions de doses de ce vaccin dans la phase initiale. Ce chiffre peut encore être augmenté à 100 millions de doses par an d'ici 2024.



Les essais cliniques d'IndoVac ont montré que le vaccin avait une bonne efficacité pour augmenter la concentration d'anticorps et garantir la sécurité de l'organisme.



Par ailleurs, lors d'essais d'immuno-pontage avec des vaccins de comparaison, le vaccin IndoVac a eu une meilleure efficacité qu'eux, avec une efficacité supérieure à 80%.- VNA

