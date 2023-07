Jakarta, 15 juillet (VNA) - La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a souligné que l'Indo-Pacifique doit rester une région pacifique, car elle abrite 60% de la population mondiale et le plus grand contributeur à l'économie mondiale au cours des trois prochaines décennies.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Photo : AFP/VNA

L'Indo-Pacifique doit rester pacifique et stable et ne pas être un autre champ de bataille de pays puissants cherchant à influencer la région, a déclaré la ministre indonésienne, cité par les médias locaux, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du 13e Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) à Jakarta le 14 juillet.L'Indo-Pacifique se trouve à un moment critique, a-t-elle déclaré, soulignant que le forum EAS contribuera à un Indo-Pacifique sûr, stable et inclusif qui encourage également la collaboration avec d'autres régions.‘’Imaginez l'EAS comme un train, et l'engagement envers le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et les principes de Bali comme des chemins de fer’’, a-t-elle déclaré, ajoutant que les membres de l'EAS doivent s'assurer que leurs routes se croisent et ne se gênent pas.Elle a déclaré que toutes les parties doivent travailler ensemble pour établir un pont, instaurer la confiance et construire une architecture régionale inclusive. Les différences existantes ne doivent pas être des séparateurs, mais au contraire enrichir les efforts collectifs et devenir des forces, a-t-elle ajouté.Le ministre a soutenu que malgré les différences, l'EAS peut créer une harmonie et construire un programme commun.L'EAS est un forum régional qui implique 18 pays de l'EAS, qui sont 10 membres de l'ASEAN - Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam, plus l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle Zélande, la République de Corée, la Russie et les États-Unis.- VNA