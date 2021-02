Hanoï (VNA) - Le 20 février, le ministre indonésien des entreprises publiques (BUMN) Erick Thohir, a appelé Singapour, pays voisin de l’Indonésie à renforcer la coopération économique avec son pays.

Le ministre Erick Thohir a informé que le président indonésien Joko Widodo avait établi et nommé la direction de l'Agence nationale d'investissement d'Indonésie (INA). L'Indonésie prépare également de nombreux projets très prometteurs pour générer de bons profits.

Selon Erick Thohir, parallèlement au contrôle de la pandémie de COVID-19, le gouvernement indonésien déploie s'efforce de relancer l'économie nationale. Au cours des trois prochaines années, les entreprises publiques indonésiennes déploieront 88 projets avec d'importants capitaux d'investissement.

Pour atteindre l'objectif ci-dessus, le ministre a appelé Singapour à coopérer pour reprendre l'économie nationale, tout en soulignant que le gouvernement indonésien était ouvert à la coopération avec les pays et les hommes d'affaires étrangers.

Auparavant, le 19 février, le ministre de BUMN a effectué 13 réunions avec des officiels de haut rang de Singapour. A cette occasion, il a suggéré que les deux pays pourraient coopérer dans les secteurs de l'énergie, du tourisme et des finances.

De leur côté, les officiels de haut rang de Singapour, ont apprécié la réponse de l'Indonésie à la pandémie de COVID-19, tout en estimant la bonne décision de Jakarta de commander le vaccin très tôt.

Singapour a également félicité des propositions visant à promouvoir la coopération économique de l'Indonésie et affirmé que la coopération dans les secteurs de l'énergie, du tourisme et des finances était non seulement réalisable mais peut également contribuer à promouvoir la coopération bilatérale. -VNA