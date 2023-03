Hanoï (VNA) - Le Centre de données et d'informatique du ministère indonésien de l'Agriculture, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a lancé le 28 février une stratégie de numérisation de l'agriculture appelée "Stratégie nationale d'e-agriculture".

Photo : AFP/VNA

La stratégie vise à exploiter les ressources de données et d'informations dans l'agriculture au profit des petits exploitants.

Selon la FAO, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde et un important producteur de produits agricoles. Avec 45 % de la population vivant dans les zones rurales, plus de 90 % des personnes travaillant dans le secteur agricole sont de petits exploitants agricoles. Les exploitations agricoles occupent 32 % de la superficie totale du pays et la production agricole représente 14 % du produit intérieur brut (PIB) national, selon le communiqué.

Entre autres choses, la «stratégie nationale d'e-agriculture» stipule que d'ici 2027, l'Indonésie disposera d'une base de données intégrée sur les terres agricoles et les agriculteurs, fournira une alerte numérique précoce pour les catastrophes qui menacent la production agricole et gérera des systèmes d’analyse, de collecte, d'extraction et de diffusion de données agricoles.

Le représentant de la FAO pour l'Indonésie et le Timor Leste Rajendra Aryal a déclaré que la transformation du système alimentaire en Indonésie doit commencer par la numérisation de l'agriculture.

La numérisation est l'avenir, et l'avenir consiste maintenant à autonomiser les femmes, les hommes et les jeunes dans l'agriculture, a-t-il ajouté.- VNA