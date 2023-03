Jakarta, 1er mars (VNA) - L'Indonésie a annoncé les priorités de sa présidence de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC) lors de la réunion du Comité des hauts fonctionnaires pour la retraite de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (SOCA) tenue le 28 février.



Présidant la réunion, le professeur Warsito, président de la SOCA, qui est vice-ministre de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la modération religieuse au ministère de la Coordination du Développement humain et des Affaires culturelles de l'Indonésie, a accueilli le directeur général du Timor-Leste, le directeur général du ministère de la Solidarité et de l'Inclusion sociale Florençio Pina Dias Gonzaga, en tant qu'observateur à la réunion, et a réitéré le soutien continu de l'ASEAN aux préparatifs du Timor-Leste pour rejoindre l'ASEAN.



Lors de la réunion, les participants ont discuté des priorités de l'ASEAN, y compris les domaines prioritaires de l'ASCC sous le thème de la présidence indonésienne : l'ASEAN importante : l'épicentre de la croissance.



Le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour l'ASCC, Ekkaphab Phanthavong, a salué la gamme de produits livrables pour l'ASCC cette année, affirmant qu'il est convaincu que l'ASCC, sous la direction avisée de l'Indonésie, permettrait à l'ASEAN de continuer d'être un épicentre de la croissance.



Warsito a souligné la nécessité pour l'ASEAN de rester pertinente en maintenant sa centralité et en devenant un point d'ancrage de la stabilité et de la prospérité. À cette fin, il a souligné l'importance du pilier de l’ASCC dans le renforcement de la structure de la santé, l'accélération du développement rural, l'atténuation des impacts du changement climatique, la protection et le renforcement de la capacité de la main-d'œuvre et le renforcement du développement inclusif du handicap.





Concernant le renforcement de la structure régionale de la santé, la réunion a été informée sur la promotion de l'approche sanitaire pour mieux répondre aux risques dans la région. L'approche reconnaît l'interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun. Une autre priorité de l'ASCC cette année est l'autonomisation des villages pour leur permettre d'accélérer le développement rural. L'ASCC accélérera le développement rural en exploitant des plateformes collaboratives pour le partage de connaissances et d'opportunités de coopération.



En ce qui concerne la promotion de la coopération pour préserver la biodiversité et atténuer les impacts du changement climatique, elle renforcera particulièrement la capacité régionale à conserver la biodiversité et à mettre en œuvre l'accord de l'ASEAN sur la pollution transfrontalière par les fumées d'incendies de forêts. En ce qui concerne une meilleure protection des travailleurs migrants terrestres et maritimes de l'ASEAN et le renforcement de la capacité des travailleurs, l'ASCC renforcera la protection des droits des travailleurs migrants dans les situations de crise et les navires de pêche, et encouragera la reconversion et le perfectionnement des travailleurs pour répondre aux futures demandes de main-d'œuvre.



En ce qui concerne le développement inclusif du handicap grâce au renforcement du partenariat, cette année, l'ASCC garantira les droits des personnes handicapées grâce à la mise en œuvre du plan directeur d'habilitation de l'ASEAN 2025 et au-delà. - VNA