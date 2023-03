Jakarta, 21 mars (VNA) - Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a annoncé les trois principaux piliers du sommet de l'ASEAN de cette année, sur le thème "L'ASEAN compte : l'épicentre de la croissance".



S'exprimant lors d'un événement le 19 mars, le ministre a déclaré que le premier était de maintenir la centralité du bloc de dix membres, ce qui en fait un moteur pour promouvoir la paix et la stabilité.



Concernant le second - l'épicentre de la croissance, le responsable a souligné les avantages de l'ASEAN en matière de démographie, de croissance économique élevée et de paix et de stabilité régionales.



Le troisième concerne l'Indo-Pacifique, a-t-elle dit, notant que les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) devraient être traduites en activités de coopération économique spécifiques.



Dans cet esprit, pendant la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023, le ministère indonésien des Affaires étrangères se coordonnera avec la Chambre de Commerce et d'Industrie indonésienne et les ministères et agences concernés pour organiser le Forum ASEAN-Indo-Pacifique.- VNA

source