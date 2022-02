Jakarta (VNA) – Le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, Zainudin Amali, a souligné son soutien à toutes les activités initiées dans le cadre du Youth 20 (Y20), un forum pour les jeunes leaders potentiels de tous les pays du G20.



Le ministre s’est déclaré convaincu que les jeunes futurs leaders de son pays avaient beaucoup de pensées et d'idées créatives qui les aideraient à grandir, à se développer et à survivre dans cette situation de pandémie actuelle.



Selon lui, les membres de la communauté internationale, y compris les jeunes, sont confrontés à des défis mondiaux difficiles en raison de la pandémie de COVID-19.



« Nous nous attendons à ce que les défis n'amoindrissent pas l'énergie des jeunes Indonésiens pour développer l'esprit de compétition en réponse à la reprise économique et sociale », a-t-il fait remarquer.



Le ministre a appelé les ministères et institutions du gouvernement à encourager la promotion du potentiel existant par la sensibilisation, la formation et l'autonomisation des jeunes dans différents domaines.



La déclaration était conforme au Sommet Y20, sur le thème « De la reprise à la résilience : reconstruire l'agenda des jeunes au-delà du COVID-19 », qui devra se tenir à Jakarta et Bandung en juillet 2022.-VNA