Jakarta, 24 décembre (VNA) – Le ministère indonésien de la Coordination économique a annoncé le 23 décembre une liste de projets stratégiques que l'Indonésie achèvera en 2019.

En conséquence, l'Indonésie a achevé 91 des 223 projets identifiés comme d'importance stratégique nationale.

L'un des projets exceptionnels achevés est Palapa Ring reliant les 34 villes et provinces indonésiennes via des câbles à fibres optiques et le plus large réseau à large bande en Indonésie.

En 2020, l'Indonésie devrait achever plus de 100 projets d'infrastructure dans la liste des projets stratégiques nationaux.

Wahyu Utomo, directeur adjoint du Département de la coordination et de la promotion des infrastructures du ministère indonésien de la Coordination économique, a déclaré qu'en plus des 91 projets annoncés, d'ici à la fin de l'année, deux autres peuvent être ajoutés à la liste comprenant un projet de construction routière et un autre de construction de l'aéroport d'Adi Soemarmo à Solo (Java central).

M. Wahyu Utomo a ajouté qu'en plus des 223 projets stratégiques nationaux susmentionnés, l'Indonésie a ajouté trois programmes de développement, à savoir de l'électricité, de l'industrie aéronautique et de développement économique, avec un investissement total estimé à environ 4.183 milliards de roupies (près de 300 millions de dollars. - VNA