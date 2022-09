Jakarta, 7 septembre (VNA) - L'Indonésie a enregistré 477.000 arrivées de touristes internationaux en juillet, le plus élevé depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon le bureau des statistiques de l’Indonésie.

Le nombre a augmenté de 38,08% et de près de 6,4% par rapport au mois précédent et à l'année dernière, conformément à la mobilité de la communauté, qui a commencé à se redresser, comme l'a rapporté l'agence de presse nationale Antara.

L'Indonésie accueille près d'un demi-million de touristes internationaux en juillet. Photo : Reuters

"Cela s'est produit parce que la gestion du COVID-19 s'améliore, ainsi la confiance de la communauté internationale en l'Indonésie a également augmenté", a expliqué le chef du bureau des statistiques de l’Indonésie, Margo Yuwono, cité par Antara.En juillet, le nombre d'Australiens était le plus élevé, à 84.600, suivi de celui des Singapouriens et des Malaisiens.Au cours des sept premiers mois, le nombre d'arrivées de touristes internationaux dans le pays s'est élevé à 1.220.170, soit une augmentation de plus de 1.434,39 % d'une année sur l'autre. Cependant, par rapport au volume de 2020, le chiffre était bien inférieur."Cela signifie que le secteur du tourisme ne s'est pas complètement rétabli par rapport à la période précédant la pandémie de COVID-19", a noté Yuwono.- VNA