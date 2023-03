Jakarta, 23 mars (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN) a appelé à l'adoption du code de réponse rapide (QR) de l'ASEAN par tous les pays de l'ASEAN lors de la réunion du Conseil consultatif des entreprises (BAC) de l'ASEAN.



Les transactions effectuées via le code QR de l'ASEAN utiliseront des devises locales, a déclaré le président de la KADIN, Arsjad Rasjid, après avoir présidé la réunion ASEAN-BAC dans le district de Magelang, au centre de Java en Indonésie, le 22 mars.



Il a dit que si une transaction est effectuée en Indonésie, elle utilisera la roupie. De même, s'il est mené en Thaïlande, il utilisera le baht thaïlandais, et ainsi de suite, a-t-il expliqué.



L'adoption du code QR réduira également le coût des transactions, ce qui peut être la clé pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les grands acteurs commerciaux de l'ASEAN pour collaborer, a-t-il déclaré.



Le code QR de l'ASEAN est l'un des programmes hérités complets promus par la KADIN en tant que solution pour renforcer la transformation numérique dans l'ASEAN, qui est l'un des cinq problèmes prioritaires de l'ASEAN-BAC.



Le dirigeant de la KADIN a déclaré que l'Indonésie était prête à aider les autres pays membres de l'ASEAN à mettre en œuvre le Code QR.



L'Indonésie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam utilisent le Code QR transfrontalier depuis 2022. Récemment, le Cambodge et les Philippines ont également commencé à utiliser le Code QR.



Le vice-ministre indonésien du Commerce, Jerry Sambuaga, a déclaré que l'un des sept programmes prioritaires soulevés lors de la retraite des ministres de l'Economie de l'ASEAN (AEM) de 2023, qui s'est tenue en Indonésie du 20 au 22 mars, était l'établissement d'une déclaration des dirigeants sur le développement du Cadre économique numérique de l'ASEAN (DEFA).



Il a ajouté que bien que l'utilisation du Code QR soit très simple, elle est très stratégique car elle peut encore renforcer la valeur de l'argent.- VNA

