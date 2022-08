L'autoroute relie l'Inde au Myanmar et à la Thaïlande. Photo: Briefing de l' ASEAN

Hanoï (VNA) - L'Inde prévoit d'étendre l'autoroute reliant actuellement trois pays, à savoir l'Inde, le Myanmar et la Thaïlande, pour traverser le Laos, le Cambodge et le Vietnam, a rapporté le journal lao Vientiane Times.

L'autoroute reliant l'Inde au Myanmar et à la Thaïlande fait d'environ 1.400 km de longueur. Selon Vientiane Times, la plupart de l'autoroute a été construite. Si elle est étendue vers le Vietnam, elle fera environ 3.200 km de long, améliorant la connectivité régionale et stimulant le commerce entre l'Inde et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

L'ASEAN est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Inde. De son côté, parmi les partenaires de dialogue de l’ASEAN, l'Inde est le 7e plus grand partenaire commercial du bloc et son 7e investisseur en termes d’investissement direct étranger (IDE). Le commerce bilatéral entre l'ASEAN et l'Inde a atteint plus de 91 milliards de dollars en 2021.-VNA