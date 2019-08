Hanoï, 11 août (VNA) - La Direction générale des recours commerciaux du ministère indien du Commerce et de l'Industrie (DGTR) a recommandé l'imposition d'un droit anti-subventions sur les tubes et tuyaux en acier inoxydable importés du Vietnam et de la Chine pendant cinq ans, selon l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam.

Photo d'illustration : VNA

Le 9 août 2018, le DGTR a ouvert une enquête antisubventions concernant l'importation de tubes et tuyaux en acier inoxydable soudés en provenance du Vietnam et de Chine sous les codes HS 73061100, 73062100, 73064000, 73066100 et 73066900.Il est parvenu à la conclusion finale qu'il existe des subventions bénéficiant aux fabricants et exportateurs vietnamiens et chinois, causant des dommages importants au secteur manufacturier indien depuis 2014.L'Autorité des recours commerciaux du Vietnam a suggéré que le ministère de l'Industrie et du Commerce soulève un problème avec le ministère indien du Commerce et de l'Industrie en raison de certains de ses calculs incorrects. – VNA