Hanoï, 6 août (VNA) - L'Inde espère élargir davantage ses partenariats avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré le ministre indien des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Inde qui s'est tenue le 4 août à Phnom Penh.

Il a déclaré que lors de la réunion, les participants se sont mis d'accord sur le point de vue sur les projets de connectivité et la réponse à la pandémie de COVID-19, ainsi que sur les questions liées à la cybersécurité.



Écrivant sur Twitter, Subrahmanyam Jaishankar a déclaré que la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Inde était efficace et a remercié ses homologues de l'ASEAN pour les discussions actives.



Il a précisé que les deux parties ont convenu de promouvoir leurs partenariats dans les domaines du numérique, de la santé, de l'agriculture, de l'éducation et de la croissance verte.



Les ministres ont également discuté de la situation globale dans la région indo-pacifique et ont recherché des mesures pour étendre davantage leurs relations dans un contexte d'évolution compliquée de la situation géopolitique.



Le partenariat ASEAN-Inde a été établi en 1992 avant d'être élevé à une relation de dialogue intégral en décembre 1995 et à un partenariat de haut niveau en 2002. La relation a continué à être élevée à un partenariat stratégique en 2012.



L'ASEAN a été au centre de la politique indienne "Agir vers l'Est" et de sa vision indo-pacifique.



Pendant ce temps, lors de la réunion ministérielle des Affaires étrangères ASEAN-Australie qui a eu lieu le même jour, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a affirmé que l'Australie souhaitait coopérer avec l'ASEAN pour une région stable, prospère et respectueuse de la souveraineté.



S'adressant aux médias plus tôt, Penny Wong a réaffirmé que l'Australie espère collaborer avec les 10 membres de l'ASEAN pour former une zone qui profite à toutes les parties.- VNA

