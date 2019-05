Le vice-président de l'Inde Venkaia Naidu (gauche) à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Inde s'engage à renforcer la coopération avec le Vietnam dans différents secteurs, a déclaré jeudi le vice-président de l'Inde Venkaia Naidu.

Après être arrivé à Hanoï pour effectuer sa visite officielle de quatre jours au Vietnam et participer à la Journée du Vesak des Nations Unies 2019, Venkaia Naidu a eu une rencontre avec la communauté des Indiens au Vietnam.

Selon le vice-président indien, le Vietnam a obtenu de grands progrès socio-économiques lors de ces dernières années. Le maintien du rythme de développement économique et la vision des dirigeants permettent au Vietnam d'assurer son progrès et sa prospérité rapide.

En outre, le développement agricole constituait un élément principal aidant le Vietnam à obtenir des progrès remarquables. New Delhi est un partenaire de développement privilégié du Vietnam dans la révolution agricole et la garantie de la sécurité alimentaire.

Les échanges commerciaux bilatéraux Vietnam-Inde sont passés de 7,8 milliards de dollars en 2016 à 14 milliards en 2018. Venkaia Naidu a appelé les deux pays à s'entraider pour le développement et la prospérité de chacun.

L'Inde est devenue l'une des destinations d'investissement les plus attrayantes dans le monde et une économie ayant connu la croissance la plus rapide du monde. -VNA