Le chlorure de choline , additif courant dans l'alimentation animale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Direction générale des recours commerciaux (DGTR) du ministère indien du Commerce et de l’Industrie a ouvert une enquête antidumping à l’encontre du chlorure de choline, un additif courant dans l'alimentation animale, en provenance ou exporté de Chine, de Malaisie, du Vietnam et d’Union européenne (UE).

L'Autorité des recours commerciaux du Vietnam (TRA), relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré avoir reçu l’annonce sur l’ouverture le 1er octobre de cette enquête. Les produits visés par l’enquête portent les codes 230990 and 292310.

La décision a été prise à la suite d’une plainte déposée par Jubilant Life Sciences Ltd. L’enquête couvre la période allant d’avril 2018 à juin 2019.

La DGTR a envoyé le questionnaire aux exportateurs concernés qu’elle connaît. Les entreprises ont 40 jours pour répondre aux questions, à partir du jour où l’avis a été émis (11 octobre 2019).

Les réponses doivent être envoyées à l’adresse : The Designated Authority - Directorate General of Trade Remedies – Ministry of Commerce & Industry – Department of Commerce – Gouvernment of India - Jeevan Tara Building - 4th Floor, 5, Parliament Street, New Delhi -110001. -VNA