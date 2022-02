Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère indien des Finances a décidé de révoquer l'ordonnance imposant des droits antidumping sur certains produits d'acier Galvalume (GL) originaires ou importés du Vietnam, de République de Corée et de Chine.



Le 23 juin 2020, le ministère indien des Finances avait publié une décision sur l’imposition de droits antidumping, selon laquelle, certaines entreprises vietnamiennes subissait des taxes de 23,63 dollars/MT à 173,1 dollars/MT.



Chaque année, les entreprises vietnamiennes exportent environ 170.000 tonnes de produits d’acier Galvalume vers l’Inde, pour plus de 140 millions de dollars. -VNA