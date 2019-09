Les officiels des trois pays discutent de la mise en œuvre de l' exercice maritime conjoint . Photo: straitstimes.com

New Delhi (VNA) - Le premier exercice maritime conjoint entre les marines de Singapour, de l'Inde et de la Thaïlande a débuté à Port Blair, en Inde, le 16 septembre.



Le ministère de la Défense de Singapour a informé que l'exercice durerait cinq jours et impliquerait cinq navires de ces trois pays. Il contribuera à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider les relations entre les marines des trois pays et à intensifier la sécurité régionale.

Du 18 au 20 septembre, les forces des trois pays exécuteront une série d'activités de défense aérienne et des opérations aériennes concernant l'artillerie. -VNA

