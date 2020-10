New Delhi (VNA) - L'Inde et les Philippines ont entamé des négociations sur un nouveau traité bilatéral d'investissement dans le contexte où les deux pays veulent promouvoir les relations économiques en croissance récente, selon The Economic Times.

Le premier circle de discussions sur un nouveau traité a eu lieu la semaine dernière lors d'une réunion virtuelle entre le Département des affaires économiques de l’Inde et le Département du commerce et de l'industrie des Philippines.



Les deux parties avaient échangé leurs projets respectifs il y a quelques années, après que l'Inde eut décidé de travailler sur un nouveau modèle de texte de traité bilatéral d'investissement. Avec la récente reprise de l’engagement économique avec les Philippines, les deux parties cherchent à parvenir rapidement à un accord sur une série d'initiatives, a déclaré un responsable.

Dans un passé récent, les entreprises indiennes ont réalisé des investissements importants aux Philippines, dont la société indienne Wipro Enterprises a réalisé l'acquisition de la marque de soins personnels philippine Splash en 2019 d’un montant de 200 millions de dollars et le groupe indien GMR a achevé deux grands projets de l’aéroport à Cebu et Clark.



En même temps, le conglomérat philippin Ayala qui avait précédemment investi 100 millions de dollars dans un projet solaire au Rajasthan, a annoncé un investissement de 36 millions de dollars dans une centrale solaire de 70 MW dans le district d'Amreli à Gujarat de l’Inde. -VNA