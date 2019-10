Photo: Sakshi Post



New Delhi (VNA) – L'Inde et la Thaïlande ont entamé un exercice naval conjoint dans le golfe du Bengale, lequel comporte des exercices aériens avec des hélicoptères intégrés provenant de navires des deux pays, ont annoncé samedi des responsables indiens de la défense.

L'exercice de cinq jours a débuté le 18 octobre dans le port de Vishakhapatnam, dans l’État d'Andhra Pradesh, situé sur la côte du Sud-Est de l'Inde.

La Thaïlande y envoie la frégate UMS Sin Phyu Shin (F-14) et la corvette UMS Tabinshweti (773), et l’Inde, de son côté, le destroyer de missiles guidés INS Ranvijay et la corvette de missiles INS Kuthar.

La phase portuaire de l'exercice, qui a eu lieu les 18 et 19 octobre, impliquait une interaction professionnelle pour le partage d'expertise sur diverses questions maritimes entre les deux marines.

La phase en mer, du 20 au 22 octobre, comprend une variété d'exercices, tels que des exercices de tir anti-aérien et au sol, des exercices de vol utilisant des hélicoptères intégrés et des évolutions de navigation en mer.

"Les exercices conjoints de cette année, qui ont gagné en ampleur et en complexité, témoignent de la coopération maritime croissante entre les forces navales des deux pays", selon un communiqué de la Marine indienne. -VNA