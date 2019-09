New Delhi (VNA) - L'Inde et la Malaisie ont lancé le 14 septembre un exercice naval conjoint visant à tester l'interopérabilité de leurs marines dans les régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental.

Un responsable indien de la défense, cité par l’India Today, a déclaré que deux navires de guerre indiens, l’INS Sahyadri et l’INS Kiltan, avaient été envoyés par la marine indienne en Malaisie pour cet exercice bilatéral. La phase en mer de l'exercice, baptisée "Samudra Laksamana", est actuellement en cours au large du port malaisien de Kota Kinabalu.

Selon le responsable, l'INS Sahyadri et l'INS Kiltan sont sous le commandement du contre-amiral Suraj Berry, commandant de la marine de l'Est, basé à Visakhapatnam.

Les deux navires sont équipés d’un large éventail d’armes et de capteurs et ont la capacité de transporter des hélicoptères polyvalents, a déclaré le responsable. -VNA