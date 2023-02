L'ancienne maison de Phung Hung reflète la quintessence du bâti ancien de Hoi An. Photo: yeuhoian

Quang Nam (VNA) - Selon Money Control, l'architecture de l'ancienne ville de Hoi An est toujours sur pied malgré les guerres et les catastrophes naturelles.

L'ancienne ville de Hoi An est un exemple de mélange d'esthétique asiatique, de caractéristiques indigènes et de résistance au temps qui passe. Money Control a cité Bao Tran, un guide local, selon lequel "il y a un échange culturel clair dans les vieilles maisons vietnamiennes, comme dans l'ancienne maison de Phung Hung".

Tran a partagé: "Chaque maison ancienne de Hoi An donne un message visuel de la spiritualité asiatique, et en même temps montre la volonté de résister aux catastrophes naturelles. Les trois colonnes verticales devant ces anciennes maisons représentent le ciel, la terre et les gens. Les portes représentent l'élément humain reliant le ciel et la terre. Le deux "yeux de garde" situés à l'entrée de chaque maison, en haut de la porte, ont pour effet de chasser les mauvais esprits et d'agir comme une force d'équilibrage du "yin" et du "yang". Les toits sont également conçus selon cette philosophie.



Tran explique: "Cette architecture rend la maison fraîche en été et chaude en hiver, et lui permet de résister aux tempêtes". A l'intérieur de la maison, la structure de poutres solides est impressionnante.



"Les maisons de Hoi An ont été construites il y a longtemps, principalement grâce à l'habileté des menuisiers de Kim Bong. La plupart des objets en bois à Hoi An sont également fabriqués par eux", a-t-elle souligné. -CPV/VNA