Hanoï (VNA) – Selon Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, l'immobilier est le domaine qui a le plus fort impact sur l'environnement en ce qui concerne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Chaque entreprise cotée sur le marché vietnamien, sur n'importe quelle bourse, qu'elle soit HNX ou HOSE, est tenue d'avoir un rapport ESG obligatoire, a-t-il indiqué, ajoutant que les immeubles de grande hauteur ont souvent de grandes émissions, de sorte que les projets doivent avoir une certification ESG ou répondre aux critères ESG.



Fin 2021, le gouvernement vietnamien a approuvé la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, qui fixe l'objectif de transformer le modèle de croissance vers des secteurs économiques plus verts.



Selon un rapport de Savills, la demande de bâtiments écologiques dans les grandes villes des États-Unis, d'Europe et de la région Asie-Pacifique augmente fortement. Au Vietnam, selon Troy Griffiths, Savills Vietnam est particulièrement intéressé à promouvoir la croissance verte et à poursuivre les critères ESG.

Avec diverses mesures, au premier trimestre 2022, plusieurs projets gérés par Savills Vietnam sont parvenus à réduire une grande quantité de la consommation d'électricité et d'eau. Parallèlement, Savills a donné des conseils à de nombreux partenaires dans la mise en œuvre d’objectifs de durabilité lors du développement de projets.-VNA