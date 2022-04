Le parc industriel VSIP Hai Duong.



Hanoï (VNA) - Les investissements étrangers dans l'immobilier ont fait un miracle au premier trimestre 2022, le total des capitaux nouvellement enregistrés, des investissements additionnels, des apports en capital social et des achats d’action ayant atteint près de 2,7 milliards de dollars.



Le segment de l'immobilier industriel a été le principal élan. L’investissement additionnel de près de 941 millions de dollars du projet de construction d'infrastructures urbaines et de services VSIP Bac Ninh a aidé les investissements étrangers dans l'immobilier à bondir.



Toujours au premier trimestre, GLP - un autre "géant" de l'immobilier industriel de Singapour, a annoncé la création du fonds de développement des infrastructures logistiques GLP Vietnam Development Partners I, d'une valeur totale de 1,1 milliard de dollars. Ce fonds se concentrera sur la construction d'installations logistiques modernes et respectueuses de l'environnement dans les zones élargies de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.



Selon Jenkin Chiang, directeur général de SEA Logistic Partners (SLP, plate-forme d'opérations commerciales de GLP sur le marché vietnamien), la pandémie de COVID-19 a modifié le marché, stimulant la croissance du commerce électronique et augmentant la demande à court et à long termes pour l'immobilier industriel. Ces dernières années, la demande d'entrepôts a considérablement augmenté, a-t-il indiqué.



Par ailleurs, les investissements dans l'hôtellerie et l'immobilier de villégiature promettent de rebondir fortement dans les mois restants de 2022.



Nguyen Van Dinh, vice-président de l'Association vietnamienne de l'immobilier (VNREA), a déclaré qu'avec le plan de relance économique, le segment de l'immobilier de villégiature allait certainement rebondir.