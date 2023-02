Le secteur immobilier s’est classé à la 2e position dans la liste des industries attirant des IDE en 2022. Photo: baodautu.vn

Hanoi (VNA) – L’immobilier s’est classé à la 2e position parmi les secteurs les plus attractifs pour les investissements directs étrangers (IDE) en 2022 avec plus de 4,45 milliards de dollars, représentant près de 16,1% du stock d’IDE au Vietnam et en hausse de 1,85 milliard de dollars en glissement annuel, selon le ministère de la Construction.



Les IDE dans le secteur immobilier se concentrent principalement sur le marché de l'immobilier industriel et sur un certain nombre de grands projets immobiliers. Dans le contexte difficile du marché immobilier, les IDE sont une source fiable de capitaux pour les entreprises immobilières nationales, contribuant à promouvoir la croissance durable du marché à long terme.

Zone urbaine Phu My Hung à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Selon Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, l'intérêt des investisseurs étrangers pour le marché vietnamien est très grand, malgré une conjoncture économique mondiale incertaine.



Ils considèrent le Vietnam comme un endroit attrayant pour faire des affaires en raison de sa population active croissante et de ses politiques prioritaires. Le Vietnam est un marché à croissance positive, propice aux affaires et aux investissements à long terme, avec des risques faibles et un taux d'inflation maîtrisé à un niveau bas et sûr, a souligné Troy Griffiths. -VNA