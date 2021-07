Le parc VinWonders Phu Quôc, mis en service en juin 2020. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Le secteur touristique consulte actuellement ministères et services concernés à propos du processus et plan pilote pour l'accueil des voyageurs internationaux sur l'île de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), pendant six mois, à partir d'octobre prochain.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme recueille les avis sur son projet de programme pilote, qui vise à ouvrir l'île de Phu Quôc aux visiteurs internationaux munis d'un passeport vaccinal pendant six mois à partir d'octobre.



Dans le cadre de ce programme, Phu Quôc devrait en accueillir 2.000 à 3.000 arrivées par mois via des vols charters dans un nombre limité d'endroits au cours de la première phase, qui durera trois mois. Dans la seconde, également de trois mois, l'île recevra 5.000 à 10.000 visiteurs par mois.



Ainsi, durant les six mois d’expérimentation, entre 25.000 et 40.000 touristes étrangers y sont attendus.



Conditions requises



Concernant les conditions pour se rendre à Phu Quôc, il est nécessaire de posséder un certificat de vaccination avec une dose complète de vaccins COVID-19 reconnus au Vietnam, autrement dit une personne est considérée comme pleinement vaccinée au moins 14 jours après la seconde injection et ne dépassant pas 12 mois à compter de la date d’entrée.



Les visiteurs doivent également avoir un certificat de rétablissement COVID reconnu par le Vietnam, ne datant pas plus de 12 mois à compter du moment de la sortie de l'hôpital jusqu'à la date d'entrée sur le territoire, et doivent avoir un résultat négatif au test RT-PCR/RT-LAMP dans les 72 heures avant le départ.



De plus, ils doivent s'inscrire aux programmes de voyage organisés par l’une des agences de voyages sélectionnées par les autorités centrales et locales.



Il s'agit des touristes venus de pays et régions possédant une bonne prévention des maladies tels que l'Asie du Nord-Est, l'Australie, le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis... D'autres marchés où la population possède un taux élevé de vaccination contre le COVID-19 sont aussi suggérés par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, à savoir : la Chine, la République de Corée, le Japon, la Russie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

L'immunité collective en vue



Afin d’accueillir les arrivées internationales à Phu Quôc en octobre, ledit ministère prévoit d'y organiser de juillet à septembre la vaccination d'au moins 70% de la population et des travailleurs pour assurer l'immunité collective.



Le projet propose aussi un processus de prise en charge détaillé pour tous les organisateurs des circuits, de l'accueil des voyageurs internationaux à Phu Quôc à la gestion des incidents.



Ayant déployé de nombreux produits touristiques exceptionnels à Phu Quôc, le directeur de la Compagnie par actions Ngôi sao biên Saigon, Huynh Van Son, a qualifié le plan d’expérimentation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de "tout à fait raisonnable". En matière de situation géographique, l'"île d'émeraude" est séparée de la terre ferme, formant une zone à part. Pour éliminer le risque de propagation du virus, il faut obtenir une immunité collective. "La densité de la population locale étant faible, il est donc tout à fait possible de terminer rapidement la vaccination pour 70% des habitants", indique-t-il.



Dans une situation épidémique complexe et évolutive, un plan pilote divisé en deux phases avec des évaluations étape par étape, une ouverture progressive et sans précipitation, représente autant de démarches nécessaires pour assurer la sécurité des résidents et des visiteurs.



Il ne faut pas manquer le coche



Avant le COVID-19, Phu Quôc enregistrait une croissance économique très élevée avec une hausse annuelle moyenne d'environ 25-35%. Contribuant considérablement à cette augmentation, le tourisme et les services représentaient le taux de croissance le plus élevé.



Le président du Comité populaire de Phu Quôc, Huynh Quang Hung, espère que le plan de vaccination des populations et l'accueil des visiteurs internationaux seront bientôt mis en œuvre afin que la localité puisse se redresser rapidement, contribuant au retour général de l'économie.



Certaines destinations de l’Asie du Sud-Est telles que Phuket (Thaïlande) et Bali (Indonésie) ont entamé l’accueil de visiteurs internationaux. Il serait dommage que Phu Quôc manque le coche si les préparatifs tardaient à se mettre en place.



Pour mieux attirer les visiteurs, Huynh Van Son, directeur de la compagnie Ngôi sao biên Saigon, souligne la nécessité d’une coopération étroite entre les différents acteurs du tourisme tels compagnies aériennes, opérateurs-tours et agences de voyages, afin de proposer des programmes de promotion et autres offres de relance attractives aux touristes. "Avec autant d'efforts de la part des acteurs du secteur touristique, l'accueil des visiteurs internationaux à Phu Quôc pourrait être couronnée de succès", souhaite-il. -CVN/VNA