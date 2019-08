Photo: Internet

Séoul (VNA) – Le 3e cycle de négociations sur l’accord de libre-échange entre la République de Corée et les Philippines a officiellement débuté le 12 août dans la ville sud-coréenne de Busan.

Ces négociations, qui dureront trois jours, porteront sur les biens et services, les investissements, la coopération économique et technologique et les règles générales, a annoncé le 11 août le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie.

Les deux pays ont pour objectif de signer leur accord de libre-échange avant le sommet spécial entre l'ASEAN et la République de Corée prévu en novembre prochain à Busan. En avril dernier, ils avaient décidé d'aller de l'avant avec leur accord de libre-échange en commémoration du 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Les Philippines sont le cinquième partenaire commercial de la République de Corée parmi les pays membres de l'ASEAN. Le commerce bilatéral s'est élevé à 15,6 milliards de dollars en 2018. -VNA