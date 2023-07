Photo: nangluongvietnam.vn



Hanoï (VNA) - L'ambassade de France au Vietnam et la société Hydrogene de France SA (HDF Energy) ont organisé conjointement le 4 juillet un colloque sur le potentiel de développement de l'hydrogène vert dans le secteur de l'électricité.



Il avait pour but d'évaluer le rôle de l'hydrogène vert dans la politique énergétique du Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Planification nationale du développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050 (Planification électrique VIII).



Lors du colloque, Mathieu Geze, directeur de HDF Energy pour l'Asie, a présenté les solutions technologiques Renewtable®, HyPower® et des expériences dans la mise en œuvre de projets en Indonésie, aux Philippines et en Afrique du Sud.



Selon les experts, le renforcement de la coopération avec les organisations régionales et internationales dans la transition énergétique du secteur de l'électricité est crucial, contribuant à aider le Vietnam à atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050.



Selon le docteur Tran Khanh Viet Dung, directeur d'HDF Energy au Vietnam, le Vietnam pourrait devenir l'un des leaders mondiaux dans la production et l'utilisation de l'hydrogène vert pour les besoins domestiques et les exportations, vu ses potentiels et grâce au soutien financier via le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et aux bonnes orientations du gouvernement vietnamien.

L'ambassadeur français au Vietnam, Nicolas Warnery, prend la parole. Photo: VNA



Selon l'ambassadeur français au Vietnam, Nicolas Warnery, la France est prête à soutenir le développement du secteur de l'énergie au Vietnam en général et de l'hydrogène en particulier. Afin d'accélérer le processus de transition énergétique juste au Vietnam, des partenaires internationaux, dont la France, se sont engagés à lui octroyer 15,5 milliards de dollars sur une période de 3 à 5 ans. Dans le domaine de l'énergie, la France a déjà accordé au Vietnam 2,4 milliards d'euros, sans compter les 395 millions d'euros de l'Agence française de développement (AFD) pour soutenir des projets dans ce pays.



Auparavant, HDF Energy avait signé un document de coopération avec PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) pour développer des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables avec les technologies Renewtable® et HyPower® au Vietnam.-VNA