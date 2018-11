Binh Duong (VNA) - L’ASEAN et d’autres nouveaux groupes asiatiques régionaux ont été au centre d’une séance plénière du 26 novembre, dans le cadre de l’Horasis Asia Meeting (Rencontre asiatique d’Horasis) 2018 tenue dans la province de Binh Duong (Sud).

Vue d’une séance plénière de l’Horasis Asia Meeting 2018 dans la province de Binh Duong (Sud), le 26 novembre. Photo : VNA



La séance a attiré des responsables locaux, des dirigeants d’entreprise de nombreux pays et des chercheurs vietnamiens et étrangers.



L’ASEAN est depuis plus de 50 ans une présence apaisante, et de nouveaux groupes ont émergé avec des orientations commerciales encore plus fortes. Celles-ci ont eu des conséquences considérables pour l’Asie, l’Europe et le commerce mondial.



Les orateurs ont abordé des questions relatives à l’avenir de l’Asie, telles que la création d’un écosystème viable pour la croissance des entreprises, la transition énergétique et la libre circulation de l’Asie.



Ils ont proposé d’utiliser la diversité pour améliorer la capacité de gouvernance; investir dans l’Internet des objets, l’éducation et les soins de santé; tout en promouvant la coopération et le développement technologiques.



Les participants ont également évoqué les avantages et les défis auxquels sont confrontés certains pays face à la nouvelle conjoncture, soulignant l’importance d’accroître la connectivité des transports de l’ASEAN et de rechercher de nouveaux marchés pour accélérer le développement régional.



Bryan Yang, PDG de la société chinoise Inspiration Inc., a déclaré que les perspectives économiques mondiales avaient récemment été affectées par plusieurs facteurs, notamment les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Cela a créé de grandes opportunités pour les pays de l’ASEAN.



Il a ajouté que son entreprise cherchait des opportunités d’investissement dans la région, y compris au Vietnam, principalement dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la finance et de la technologie.



Huynh Quang Hai, membre du conseil d’administration du Vietnam-Singapore Industrial Park Group (VSIP Group), a déclaré que le développement de l’ASEAN apporterait de nombreux avantages à ses membres.



Afin d’attirer les investisseurs de l’ASEAN, de nouveaux parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) sont construits selon un modèle plus intelligent, avec une infrastructure plus efficace et des sources d’approvisionnement plus stables.

Le VSIP Group, créé à l’initiative des Premiers ministres vietnamien et singapourien en 1994, collabore avec des partenaires singapouriens pour appliquer des technologies de pointe afin de renforcer l’efficacité de ses systèmes VSIP, a-t-il indiqué.

L’Horasis Asia Meeting 2018, à laquelle ont participé plus de 400 présidents et directeurs généraux venus de plus de 60 pays, ainsi que 400 dirigeants des plus grandes entreprises du Vietnam, comprend quatre séances plénières et 36 séances de dialogue avec la participation des orateurs de marque. –VNA