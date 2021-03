L'Hôpital des Transport de Hai Phong. Photo : VNA



Hai Phong (VNA) - Le Service de la Santé de Hai Phong a levé la quarantaine, permettant à l'Hôpital des Transport de Hai Phong de rouvrir ses portes à partir du 9 mars 2021.



En février, deux cas de contamination au coronavirus avaient été détectés au sein du personnel infirmier de cet hôpital. Le Service municipal de la Santé avait mis en quarantaine l'Hôpital des Transports de Hai Phong à partir du 22 février et mis en œuvre des mesures drastiques pour contenir l’épidémie.



Au 8 mars 2021, les 27 agents de santés et employés mis en quarantaine à l’hôpital avaient été testés trois fois et les résultats sont tous négatifs au SARS-CoV-2.

Le 9 mars à 0h00, Hai Phong a également levé la quarantaine au hameau 4, village de Loi Dong, commune de Hoang Dong, district de Thuy Nguyen, et au lot 112 Cong Nhan Du Hang, rue Du Hang, arrondissement de Le Chan. Aucun emplacement à Hai Phong n’est actuellement en quarantaine en raison des risques liés au COVID-19.-VNA