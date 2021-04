Une chirurgie à l'hôpital Viet Duc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'hôpital Viet Duc de Hanoï vient d'être reconnu par le Collège royal de chirurgie d'Angleterre (Royal Society of Surgery) comme un centre de formation aux normes mondiales. La certification durera jusqu'en février 2024.

Avec près de 2.500 employés, plus de 1.500 lits et plus de 50 salles d'opération modernes, l'hôpital Viet Duc de Hanoï, le plus grand centre chirurgical du pays, effectue chaque année environ 70.000 interventions chirurgicales.

Étant certifié à l'échelle mondiale par le Collège royal de chirurgie d'Angleterre, l'hôpital Viet Duc attirera l'attention des principaux hôpitaux et établissements médicaux du monde entier ainsi que d'experts étrangers.

L'hôpital est également un établissement de formation pour des milliers d'étudiants chaque année et entretient de nombreuses relations de coopération internationale avec les principaux hôpitaux de France, des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de République de Corée, d’Australie, de Taïwan (Chine)…

Le 11 décembre 2020, le Collège royal de chirurgie d'Angleterre avait tenu une évaluation en ligne et grandement apprécié la formation à l'hôpital Viet Duc.

Le 3 février 2021, l'hôpital Viet Duc a été officiellement reconnu par le Collège royal de chirurgie d'Angleterre comme un centre de formation standard mondial. Une reconnaissance qui va jusqu'en février 2024.-VNA