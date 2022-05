e détachement de l Le 2détachement de l ’Hôpital de campagne de niveau 2 No 4 part pour mission au Soudan du Sud. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam a organisé le 24 mai une cérémonie de départ du 2e détachement de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No 4 pour sa mission au Soudan du Sud.

Les 30 membres sont partis dans une avion de transport militaire C17 du ministère australien de la Défense.

Photo: VNA

L'Hôpital de campagne de niveau 2 No 4 a été créé le 17 novembre 2021 avec un personnel de 63 membres officiels, dont 12 femmes.

Déployé pour remplacer l'Hôpital de campagne de niveau 2 No 3 au Soudan du Sud, il se concentrera sur l'application des sciences et technologies dans l'examen et le traitement médicaux, sur la prévention et le contrôle des maladies, ainsi que continuera les efforts de mobilisation des masses.

Auparavant, l’équipe avancée de l'Unité de génie militaire No 1 du Vietnam participant à la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei et le premier détachement de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No 4 pour mission au Soudan du Sud avaient été déployée avec succès sur place. -VNA