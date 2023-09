Le président de l'ANPP, Esteban Lazo Hernández, remet un cadeau à une fille traitée dans l'Hôpital d'amitié Vietnam - Cuba de Dong Hoi. Photo: VNA

Quang Binh (VNA) – L'Hôpital d'amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi dans la province de Quang Binh (Centre) est toujours un symbole d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et Cuba, a affirmé Esteban Lazo Hernandez, membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba (ANPP), lors de sa visite à cet hôpital le 25 septembre.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre de son voyage au Vietnam et de sa participation à la célébration du 50e anniversaire de la visite de Fidel Castro dans la zone libérée du Sud du Vietnam.



Lors de l’événement, Vu Dai Thang, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la délégation de députés de Quang Binh à l'Assemblée nationale, a souligné les efforts de sa localité pour renforcer la coopération avec Cuba. Il a notamment rappelé la signature en avril 2023 d’un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de la santé avec le ministère cubain de la Santé, ainsi que celle d’une lettre d'intention pour établir des relations d'amitié et de coopération avec la province cubaine de Santiago.



La province espère que Cuba continuera d'envoyer des experts pour travailler à l'Hôpital d'amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi, a-t-il dit, précisant que depuis avril 2018, cet hôpital avait réussi à inviter sept spécialistes cubains à y travailler.



De son côté, Esteban Lazo Hernandez s’est réjoui des changements survenus au Vietnam en général et dans la province de Quang Binh en particulier, tant sur le plan économique que social. Il a également encouragé les experts cubains et le personnel de l’Hôpital d’amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi à poursuivre leurs efforts dans leur travail en faveur de la population locale.

A cette occasion, le président de l’ANPP a déposé des fleurs devant le buste du leader Fidel Castro dans l'enceinte de l'hôpital, puis a rendu visite à des enfants soignés à l’hôpital et rencontré des médecins et des infirmières de l'hôpital.



En septembre 1973, lors de sa visite à Quang Tri et Quang Binh, Fidel Castro décida d’offrir un hôpital spacieux et moderne à la province de Quang Binh afin de servir la population locale et les soldats de la guerre. Le projet a été lancé le 19 mai 1974 et l'Hôpital d'amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi a été inauguré et mis en service le 9 septembre 1981. À l'époque, il était considéré comme l'un des hôpitaux les plus modernes et les meilleurs du Vietnam, avec 462 lits et 26 départements. -VNA