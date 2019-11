Le général de corps d’armée Tran Quang Phuong rencontre des cadres et employés de l’hôpital ambulant de niveau 2 N° 1 du Vietnam à Bentiu. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Soudan du Sud, le 13 novembre, une délégation du ministère de la Défense a rencontré des cadres et employés de l’hôpital ambulant de niveau 2 N° 1 du Vietnam à Bentiu.

Le général de corps d’armée Tran Quang Phuong, vice-président du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, à la tête de la délégation, a loué les efforts et acquis obtenus par l’hôpital après plus d'un an de mise en œuvre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud.

Il a demandé aux cadres et employés de l’hôpital de continuer à améliorer la qualité de leurs tâches professionnelles une fois qu’ils reviendront au pays.

Depuis la prise de contrôle de l’hôpital ambulant de niveau 2 du Royaume-Uni, les cadres et employés vietnamiens ont examiné et traité plus de 2.000 patients. Ils sont hautement appréciés par les dirigeants de la Mission des Nations Unies pour leurs compétences professionnelles et leur enthousiasme.

Le général de corps d’armée Tran Quang Phuong a souligné que les expériences précieuses acquises par l’hôpital ambulant de niveau 2 N° 1 du Vietnam devraient être transmises aux responsables et employés de l’hôpital ambulant de niveau 2 N° 2 en vue de continuer à améliorer la qualité des examens et traitements médicaux dispensés aux patients.

Le même jour, le général de corps d’armée Tran Quang Phuong a rendu une visite de courtoisie à Mme Hiroko Hirahara, cheffe du bureau de la Mission des Nations unies au Soudan du sud (MINUSS) à Bentiu, et à Mick James, représentant du Département d'assistance sur le terrain à Bentiu.

Il a également assisté à des formations organisées régulièrement par l’hôpital ambulant de niveau 2 N° 1 à l'intention du personnel médical à Bentiu. -VNA