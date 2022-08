Un stand à l'exposition internationale Vietbuild 2022 à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - L'exposition internationale Vietbuild 2022 (3e édition) à Hô Chi Minh-Ville a ouvert ses portes de 25 à 29 août au Parc de logiciel (Quang Trung Software Park), 12e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

C’est un évènement annuel qui est organisé par le ministère de la Construction du Vietnam en collaboration avec la compagnie Vietbuild. L’occasion de découvrir différentes réalisations dans les domaines de la construction, de l'immobilier, de l'architecture, des matériaux de construction et de décoration intérieure et extérieure.



La 3e exposition internationale Vietbuild de Hô Chi Minh-Ville 2022 rassemble plus de 1.000 stands, aidant les entreprises à partager leurs informations, à promouvoir les marques et à introduire des produits. L'exposition présente un large choix, diversifié et riche de différents types de matériaux et de services, des solutions pour des bâtiments prééminents, économes en énergie, multifonctionnels et pratiques.



Ces solutions vont dans le sens de la durabilité et de la sécurité, avec tout le processus d'un projet de construction, du début à la fin (conseil, conception, planification architecturale, fourniture de techniques de construction avec différents produits, machines et équipements pour l'industrie de la construction, produits de matériaux de construction et enfin décoration intérieure et extérieure).



Par conséquent, en venant à l'exposition, les visiteurs peuvent accéder à toutes les solutions nécessaires pour construire une maison à partir de marques authentiques célèbres de différentes entreprises. La majorité des entreprises et des personnes qui ont un besoin de construction et de décoration de la maison s'accordent à dire que Vietbuild est un salon important et une bonne opportunité pour que les nouvelles maisons soient plus modernes, plus sophistiquées, intelligentes, confortables et plus élégantes.



De plus, pendant l'exposition, il y aura des activités de promotion commerciale, de transfert de technologie, de coopération dans la construction et de développement de l'image de marque. Parallèlement à cela, il existe des séminaires spécialisés et des forums d'affaires pour présenter de nouveaux produits et de nouvelles technologies sur les plateformes numériques, l'économie numérique et les plateformes de e-commerce. - CVN/VNA