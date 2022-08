Photo : VNA

Hai Phong (VNA)- Le Service de la culture et des sports de la ville de Hai Phong a inauguré le 30 août une exposition de photos et de documents intitulé "le pays - 77 ans d’un parcours" et "Hai Phong sur la voie de l'intégration et du développement".

Plus de 200 photos, documents présentent aux visiteurs les grands moments historiques du pays, faisant le bilan d’importants acquis du pays au cours des 77 dernières années ainsi que le développement impressionnant de Hai Phong ces dernières années.

Au cours de ces 77 dernières années, sous la direction du Parti, l'organisation du Parti et les habitants de Hai Phong ont atteint des réalisations importantes. Hai Phong arrive constamment en tête des localités du pays en termes d'attraction d'investissements étrangers (IDE). La ville dispose d'un système d'infrastructure de transport synchrone avec des autoroutes, des aéroports internationaux et des ports en eau profonde, a souligné Tran Thi Hoang Mai, directrice du Service municipal de la culture et des sports.

L'exposition durera jusqu'au 5 septembre.-VNA