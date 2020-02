Hanoï (VNA) – Le page Eurasia Review a publié le 6 février un article du Dr Frederick Kliem de l'université de technologie de Nanyang de Singapour sur le rôle du Vietnam en tant que président tournant de l'ASEAN en 2020.

Il a déclaré que le Vietnam était l'une des économies ayant la croissance la plus rapide et était une étoile brillante de l’ASEAN.

Selon l'article, en 2020, le Vietnam assume à la fois la présidence tournante de l'ASEAN en 2020 et le membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU) pour le mandat 2020-2021. Cela pose des défis pour le Vietnam en termes de logistique, également constitue une occasion rare pour Hanoï de mettre en œuvre une politique étrangère bien coordonnée et efficace.

Le Dr Frederick Kliem a estimé que le Vietnam pourrait essayer de définir une nouvelle orientation pour les mécanismes dirigés par l'ASEAN, notamment le Sommet d'Asie de l'Est (EAS) et la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM), et s’efforçait de promouvoir la coopération interdisciplinaire afin de résoudre de nouveaux défis en matière de sécurité lors de ces forums.

En ce qui concerne la Communauté économique de l'ASEAN (AEC), le Vietnam promeut des partenariats intra-ASEAN pour le développement durable afin de renforcer le commerce et l'investissement intra-régionaux, et les mesures durables du bloc régional.

A propos de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC), le Vietnam s'efforce de rehausser la connaissance sur l'ASEAN en augmentant la sécurité sociale pour les citoyens les plus vulnérables, en promouvant des mécanismes de coopération pour lutter contre les fausses nouvelles ; et en suggérant l’idée de placer le logo de l'ASEAN sur le passeport des habitants de ce bloc.

Le Dr Frederick Kliem a affirmé qu'avec le rôle de plus en plus actif du Vietnam sur la scène politique mondiale et au sein de l'ASEAN, le Vietnam ait une bonne position pour faire avancer l'ASEAN.-VNA