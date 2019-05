Les raisins de Ninh Thuân



Ninh Thuan (VNA) - La visite des vignobles de la province de Ninh Thuân (Centre) est depuis longtemps une expérience agréable pour les visiteurs.

Ba Moi, commune de Phuoc Thuân, district de Ninh Phuoc et Thai An, commune de Vinh Hai, district de Ninh Hai sont les deux plus grands vignobles de la province, attirant le plus grand nombre de touristes. Les fermes permettent aux visiteurs de faire l'expérience de la vendange à la main et de se renseigner sur la culture de la vigne et la production de vin.



La Fête du vin et du raisin Ninh Thuân 2019, qui aura lieu du 26 avril au 2 mai à la ville de Phan Rang-Thap Cham et dans six districts de la province, comprendra une série de nouveaux évènements.

Dans le cadre de cet événement, un certain nombre d'activités festives seront organisées, notamment des visites de terrain de fermes de production de raisins et de pommes, une foire industrielle, un concours pour les minorités ethniques de la province, une représentation de la cérémonie «Bo ma» (Adieu aux morts) des Raglai, un festival de rue et un autre de sports de plage.

Les raisins constituent une culture de base très prisée à Ninh Thuân. Ils ont été introduits dans la province en 1960 et ont été plantés à titre d'essai au district de Ninh Son. La production commerciale a commencé dans les années 1980.

La province possède plus de 1.300 ha de vignes, dont 80% du cépage cardinal rouge, qui produisent 30.000 tonnes par an, et et près de 200 installations de traitement de produits tels que le vin, la confiture et le miel.

Les raisins représentent environ 20% de la valeur totale de la production du secteur de la culture locale, selon le Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province.

En 2012, les cépages de Ninh Thuân ont obtenu la certification d’indication géographique (IG) de l’Office national de la propriété intellectuelle.



Début 2019, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a reconnu le NH01-152 de cette province comme un nouveau cépage et lui a permis de le cultiver à titre d'essai avant de commencer la culture commerciale. –VNA