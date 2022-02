Des soldats américains participent à l'exercice conjoint annuel Cobra Gold dans la province de Rayong, en Thaïlande, le 28 février 2020. Photo d’archives : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - L'exercice conjoint annuel nommé Cobra Gold organisé par la Thaïlande et les États-Unis se déroulera du 20 février au 5 mars, avec une échelle réduite.

Le chef d'état-major général des forces armées thaïlandaises, général Natapol Boon-ngarm, a déclaré que le nombre de soldats participant à l'exercice serait réduit de 8.964 à 3.460 et que les participants devraient se conformer strictement aux mesures de contrôle de l'épidémie de COVID-19. Des exercices seront menés à Prachuap Khiri Khan, Lop Buri, Rayong, Chon Buri et dans le golfe de Thaïlande.

Selon les prévisions, 20 pays participeront à ce plus grand exercice militaire annuel en Asie du Sud-Est. Y participeront pleinement Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande et les États-Unis. L'Inde, la Chine et l'Australie participeront à des exercices d'aide humanitaire.

D'autres pays, dont le Vietnam, participeront au projet du Groupe multinational de planification. -VNA