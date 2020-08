Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré un excédent commercial d’environ un milliard de dollars en juillet. Ainsi, en 7 mois, la balance commerciale est excédentaire de 6,5 milliards de dollars contre près de 2 milliards de dollars à la même période de 2019, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Des conteneurs au port de Cat Lai dans le district 2 de Ho Chi Minh-Ville . Photo: VNA

Le secteur à capitaux étrangers (y compris pétrole brut) a largement contribué à ce résultat avec 17,6 milliards de dollars. Le secteur économique national a connu un déficit commercial de plus de 11 milliards de dollars.En juillet, les exportations nationales ont atteint 23 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un mois. À l’exception des produits industriels transformés, qui ont progressé de près de 1%, les autres groupes ont tous régressé. Cela montre que l’exportation de nombreux produits clés est encore difficile dans le contexte de l’épidémie du nouveau coronavirus.Pour les 7 premiers mois, le chiffre d’affaires à l’export s’est élevé à près de 146 milliards de dollars, en hausse de 0,2% en glissement annuel. Les Etats-Unis demeurent le plus grand débouché des produits du Vietnam avec près de 38 milliards de dollars, suivis par la Chine avec 23,5 milliards de dollars, l’Union européenne (UE) avec 19,5 milliards, et l’ASEAN avec 12,8 milliards.L’excédent commercial a fortement augmenté cette année, principalement en raison de la réduction des importations nationales, qui n’ont atteint en juillet que 22 milliards de dollars, portant à 139,3 milliards la valeur total en 7 mois, en baisse de 3% sur un an.Les importations de nombreuses matières premières destinées à la production nationale ont fortement chuté, comme les tissus (-15%), l’acier (-14%), les matières de textiles et chaussures (-16%). La Chine reste un grand marché d’importation avec un chiffre d’affaires de près de 42 milliards de dollars, suivie par la Corée du Sud avec 24,3 milliards, l’ASEAN avec 17 milliards...Les exportations nationales au cours des 5 derniers mois de l’année se heurteront encore à de nombreuses difficultés. Mais l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), entré en vigueur le 1er août, ouvrira une grande opportunité aux marchandises et entreprises vietnamiennes sur ce vaste marché. – CPV/VNA