Hà Tinh (VNA) – L’ancien capitaine de Manchester United et directeur du Fonds de promotion des talents du football vietnamien (PVF), Ryan Giggs, a partagé mercredi 8 mai à Hà Tinh (Centre) des expériences en matière de formation de jeunes footballeurs, soulignant que le football scolaire et communautaire sert de base au développement du football professionnel.

Le directeur du PVF, Ryan Giggs, serre la main des footballeurs en herbe du club de football scolaire du district de Thach Hà, province de Hà Tinh. Photo : VNA

Selon lui, au lieu d’introduire trop de contenus professionnels et techniques dans le programme de formation pour le groupe des 13-14 ans, il vaut mieux les laisser jouer à leur guise et exposer leur jeu.

Lors de sa rencontre avec des enfants, des fans de football et des entraîneurs locaux, Ryan Giggs a expliqué qu’au moment où ces joueurs reconnaissent eux-mêmes leur jeu fautif et leurs insuffisances sur la pelouse, ils seront plus matures.

Il a également souligné que les provinces de Hà Tinh et Nghê An se trouvent dans la "carte de développement du football" auxquelles il dirigera ses efforts dans l’avenir, espérant que le modèle de coopération et de développement du football de ces localités sera multiplié dans l’ensemble du pays.

L’international gallois qui a évolué pendant toute sa carrière sportive au poste de milieu de terrain à Manchester United, a été le joueur le plus titré de l’histoire du football européen, avec 35 titres à son actif.

Il est le seul joueur à avoir gagné treize titres de champion d’Angleterre, le premier joueur dans l’histoire à remporter deux fois consécutivement le trophée du PFA Young Player of the Year en 1992 et 1993, mais doit attendre 2009 pour être désigné Joueur de l’année PFA.

En 2003, il est désigné parmi l’équipe de la décennie 1992-2002 de Premier League, et en 2007 parmi l’équipe du centenaire de la PFA, de même que parmi l’équipe du centenaire de la FA Cup. En 2011, le Galois est élu meilleur joueur de tous les temps de Manchester United par les supporters des Red Devils. – VNA